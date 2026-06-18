El Hospital Vithas Barcelona reúne a más de 70 expertos en la V Jornada de Urgencias del grupo

V Jornada d'Urgències de Vithas - VITHAS

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Barcelona, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), ha acogido esta semana la V Jornada de Urgencias del grupo, que ha reunido a más de 70 profesionales y expertos para compartir conocimiento e impulsar "la excelencia, la innovación y la mejora continua" en estos servicios, informa este jueves en un comunicado.

La edición de este año, organizada por los comités corporativos de Urgencias y Pediátrico, ha contado con el aval de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España y la Sociedad Española de Calidad Asistencial (Seca).

Las sesiones han abordado retos como la seguridad del paciente, la toma de decisiones críticas, la humanización de la asistencia, la inteligencia artificial aplicada a la investigación y la eficiencia asistencial.

En la apertura del encuentro, el ceo de Vithas, Pedro Rico, ha destacado la importancia estratégica de estos servicios al situarlos como la "carta de presentación" de cada hospital y donde se encuentran la excelencia clínica, la capacidad organizativa y el compromiso humano, según él.

"La medicina de urgencias es uno de los lugares donde mejor se expresa la esencia de nuestra profesión: es allí donde los pacientes llegan con miedo, dolor o incertidumbre y donde tienen derecho a encontrar no solo conocimiento científico y tecnología, sino también cercanía, empatía y confianza", ha subrayado Rico.

CAMBIO ESTRUCTURAL EN LAS URGENCIAS

La inauguración ha corrido a cargo de la presidenta de la Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències (Socmue), Mireia Puig, quien ha alertado de que el crecimiento demográfico y el envejecimiento generan una mayor demanda: "Nos obliga a repensar cómo organizamos, cómo trabajamos y cómo lideramos los servicios de urgencias".

Por su parte, el director corporativo Asistencial de Vithas, David Baulenas, ha clausurado las jornadas detallando que las Urgencias "son la puerta de entrada en Vithas para más de un millón de pacientes cada año", por lo que representan uno de los mayores retos asistenciales para sus 22 hospitales.

TALLERES Y RECONOCIMIENTOS

El encuentro ha combinado la formación práctica, con talleres de simulación clínica y sobre el manejo del paciente politraumatizado, con el reconocimiento al talento interno.

Se han premiado proyectos de gestión y casos clínicos de urgencias de adultos y pediatría de los hospitales Vithas Madrid Arturo Soria, Vithas Málaga y Vithas Xanit Internacional.