Los hospitales Moisès Broggi y Bellvitge se alían para realizar cirugía oncológica peritoneal

BARCELONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales Moisès Broggi de Sant Joan Despí y Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat, ambos en la provincia de Barcelona, han impulsado una Unidad Territorial de Cirugía Oncológica Peritoneal (UTCOP), la "primera" de este tipo en Catalunya.

La alianza cuenta con la experiencia de los cirujanos de la Unidad de Cirugía Oncológica Peritoneal del Moisès Broggi, "referente estatal e internacional" en el tratamiento de neoplasias malignas del peritoneo de origen en el aparato digestivo, y con la del Hospital de Bellvitge en cirugía oncológica de alta complejidad, informa Bellvitge en un comunicado de este lunes.

CARCINOMATOSIS PERITONEAL

La carcinomatosis peritoneal es un proceso metastástico en el peritoneo --la membrana interna que cubre distintos órganos del abdomen y la pelvis--, provocado por tumores del aparato digestivo, genital femenino o en el propio peritoneo.

Hasta finales de la década de los 80, este tipo de cáncer no contaba con ningún abordaje terapéutico eficaz y presentaba unas tasas de mortalidad muy elevadas, hasta que un cirujano de Washington (Estados Unidos) desarrolló una cirugía de citoreducción unida a quimioterapia, que se usa hoy en día por parte de equipos especializados de todo el mundo.

LA UTCOP

La nueva UTCOP permitirá dar una respuesta "más eficaz y rápida" a una patología marcada por características y orígenes muy diversos, lo que acentúa la necesidad de contar con equipos con experiencia y formación en el manejo oncológico multidisciplinar.

En palabras de la jefa de la Unidad de Cirugía Oncológica Peritoneal del Moisès Broggi, Lana Bijelic, los procedimientos de citoreducción, con o sin quimioterapia, son distintos para cada pacientes en función de las características del tumor, la extensión de la enfermedad y los tratamientos que haya recibido previamente.

El director médico del Hospital de Bellvitge, Álvaro Arcocha, ha apuntado que los beneficios de la nueva unidad "repercutirán directamente" a la población de referencia del centro, 2 millones de personas.

Por su parte, el director de centro del Complejo Hospitalario Moisès Broggi, Ignasi Bardés, ha apuntado que la alianza estratégica consolida una estructura especializada permitirá dar "un salto cualitativo y cuantitativo" en el abordaje de la carcinomatosis.