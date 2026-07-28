Los hosteleros de Girona abogan por el retorno de los peajes a la AP-7 y descartan las viñetas

GIRONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Hostelería y Turismo de las comarcas de Girona se ha posicionado este martes a favor del retorno de los peajes y ha descartado el sistema de viñetas.

La organización empresarial ha criticado en un comunicado que la desaparición de los peajes en la AP-7 ha comportado un incremento del 40% en el tráfico y de los accidentes con víctimas.

Además, han apuntado que la gratuidad de la autopista la ha transformado en la principal vía para los camiones, con un incremento del 80% de circulación de vehículos pesados diarios.

"Circular por la AP-7 se ha convertido en una opción insegura", han afirmado, por lo que han propuesto una remodelación de la autopista con un carril específico destinado a los camiones y otros vehículos pesados.

El posicionamiento de la federación llega después de que el Parlament de Catalunya avalara estudiar un sistema de pago por viñeta en las autopistas de la comunidad autónoma.