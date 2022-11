El hotel Serras Barcelona, premiado como mejor hotel urbano de lujo en España

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hotel Serras Barcelona ha sido galardonado como el mejor de España en las categorías Best Luxury Urban Hotel y Best Luxury Boutique Hotel en los premios Beyond Luxury Awards, según un comunicado este viernes.

El jurado ha destacado "la singularidad, sofisticación y servicio personalizado" del establecimiento, que cuenta con cinco estrellas y está situado en el paseo Colom de la ciudad.

La tercera edición de los premios se ha entregado en Málaga y se han destacado los mejores establecimientos de lujo en España y Portugal en 20 categorías.

La categoría Best Luxury Urban Hotel premia al mejor hotel situado en el centro urbano; mientras que el premio Best Luxury Boutique Hotel distingue a los hoteles boutique con mayor personalidad e identidad propia y que ofrecen un servicio exclusivo a sus huéspedes.

El director general de Serras, Antonio Bignone, ha apuntado que los premios son "reconocimiento a todo el trabajo realizado durante estos siete años" y que sitúan a Barcelona en la vanguardia de la hostelería de lujo.