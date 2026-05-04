Huelga indefinida en el servicio de limpieza de Girona

Archivo - Crecida del río Onyar, a su paso por el centro de la ciudad, a 20 de enero de 2026, en Girona, Catalunya (España) - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

GIRONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores y trabajadoras de la empresa Girona+Neta, encargada del servicio de limpieza de la ciudad, han convocado una huelga indefinida que se iniciará este lunes 4 de mayo, hecho que provocará que el Ayuntamiento de Girona haya organizado una semana de servicios mínimos hasta el 11 de mayo.

Según ha informado el consistorio en un comunicado este lunes, se incide en que es un conflicto interno de una empresa privada pero que, sin embargo, por "responsabilidad", el Ayuntamineto ha mantenido varias reuniones con las partes para facilitar un acuerdo y, ante la imposibilidad del acuerdo, velará por el estricto cumplimiento de los servicios mínimos.

En caso de que se produzcan situaciones de riesgo para la salud pública, el consistorio contratará servicios de emergencia para retirar residuos acumulados y activará un comité de crisis que se reunirá periódicamente para realizar seguimiento de las afectaciones de la huelga.

El Ayuntamiento solicita la "máxima responsabilidad y colaboración" de la población, dado que la frecuencia de recogida será muy inferior a la habitual, y se ruega reducir al máximo la generación de residuos durante los días que dure el paro.

"Desde el gobierno municipal se exige a las partes que lleguen a un acuerdo para evitar la situación de huelga y se recuerda que el Ayuntamiento ya ha cumplido con lo que se le propuso en el Pleno municipal del mes de abril para desatascar la situación", informan.