Huguet (PP) afirma que los Presupuestos son "el peor acuerdo" para Tarragona y Terres de l'Ebre

El diputado del PP en el Parlament Pere Lluís Huguet - PP

TARRAGONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP Pere Lluís Huguet ha alertado este lunes que el pacto por los Presupuestos de la Generalitat es el "peor acuerdo" para Tarragona y Terres de l'Ebre y ha remarcado que no hay mención alguna al servicio de regionales de la provincia y que PSC, ERC y los Comuns sólo miran hacia Barcelona, informa el PP de Tarragona en un comunicado.

Huguet ha expresado que las infraestructuras en la provincia son las peores de Catalunya y que con el acuerdo de presupuestos no va a solucionar el déficit actual: "Se han olvidado de las infraestructuras de la provincia de Tarragona. Seguiremos con los trenes que tenemos. Sin frecuencias ni tiempo de trayectos adecuados para conectar con Barcelona. Continuaremos con esta situación caótica", ha lamentado.

Huguet ha criticado que los acuerdos sí se preocupen por el proyecto ferroviario del orbital, que no beneficia ni a Tarragona ni a las Terres de l'Ebre (que además, señala que se prevé a 15 años vista) porque "necesitamos que los trenes funcionen ya, este 2026, y no proyectos que no solucionan el déficit ferroviario que padecemos en toda la provincia".