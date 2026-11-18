Gráfico de i2CAT sobre la conexión - I2CAT

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro de investigación i2CAT ha establecido una conexión de red 5G directa y estable con un terminal móvil adaptado desde el satélite regenerativo de órbita terrestre baja 6GStarLab "por primera vez en Europa".

El ente ha explicado en un comunicado este miércoles que este nuevo paradigma "garantizará la comunicación en situaciones en las que actualmente la cobertura terrestre es imposible".

"Este paradigma nos acerca a una nueva realidad en la que cualquier persona con un teléfono móvil estándar podrá disponer de cobertura en cualquier lugar y en cualquier momento", destaca i2CAT.

SERGI FIGUEROLA

El director del centro, Sergi Figuerola, ha explicado que el hito "posiciona al ecosistema de investigación catalán al frente del desarrollo tecnológico en comunicaciones vía satélite".

Además, ha afirmado que "mejora la soberanía y la competitividad del país" y que contribuye a reducir la brecha de Europa respecto a empresas como Starlink o AST Space Mobile.