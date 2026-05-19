La IA transformará un 26% de empleos en Catalunya, sobre todo mujeres, según Cámara de Barcelona

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada cuatro empleos en Catalunya, un 26% de las personas ocupadas, presenta un grado de exposición medio o alto a la Inteligencia Artificial (IA) generativa, con un impacto especialmente elevado entre las mujeres, de hasta un 30%, según la Cámara de Barcelona.

Son los datos que se desprenden del estudio 'Impacto de la IA generativa sobre el mercado laboral: un análisis con perspectiva de género y edad' elaborado por la entidad y presentado este martes por el presidente de la Cámara, Josep Santacreu, junto a la directora de Análisis del Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE), Carme Poveda, y la presidenta del ODEE, Sílvia Bach.

Poveda ha destacado que el impacto de esta tecnología "no es neutro desde el punto de vista de género" por la combinación entre una segregación ocupacional en el mercado de trabajo, con un mayor grado de afectación entre los puestos más feminizados, y la brecha en competencias digitales entre las mujeres, lo que limita su capacidad de adaptarse a estos cambios.

Entre las ocupaciones más afectadas, Poveda ha destacado los puestos administrativos, con y sin atención al público, y en los que más del 70% de los trabajadores son mujeres, asistentes administrativos, con otro 68% de concentración femenina, y empleados contables y financieros, con un 60%.

Por grados de afectación, del total de 3,1 millones de personas ocupadas en Catalunya analizadas en el estudio, otro 29% no presenta impacto a la IA, mientras que el 45% restante cuenta con un nivel de exposición mínima o baja.

SANTACREU

El presidente de la Cámara ha expresado la importancia de introducir la IA en los temas de análisis y el debate público: "Lo que debemos hacer es tratar aquellos temas relevantes, y la IA es uno fundamental en estos momentos y que marcará los próximos años en el mundo y de Catalunya", ha explicado.

Respecto a la afectación de esta tecnología en el mercado laboral, Santacreu ha afirmado que cualquier transformación importante en el pasado ha tenido un impacto, con algunas profesiones más afectadas que otras, pero ha expresado la importancia de mantener una mirada positiva, identificar los colectivos en mayor riesgo y "facilitar" su evolución.

RECOMPOSICIÓN

Respecto al efecto en el mercado laboral, Poveda ha destacado que la IA lo está transformando y recomponiendo, por su efecto en la automatización de las tareas, pero que aún no está destruyendo puestos de trabajo.

Ha explicado que, en el corto plazo, el efecto en los puestos de trabajo es aún el de potenciar el trabajo humano en estas tareas, especialmente en las más complejas, mientras que en el medio plazo será de automatización, y el impacto final, ha añadido, "dependerá del ritmo de adopción por parte de las empresas y de la capacidad de los trabajadores más afectados" a reenfocar sus puestos de trabajo y adquirir nuevas competencias.

CONTRATACIONES

El estudio señala que entre el último trimestre de 2023 y de 2025 el ritmo de contratación en Catalunya ha bajado un 2,4%, una tendencia a la baja especialmente elevada entre los puestos de trabajo con exposición a la IA muy alta (-7,7%) y alta (-5%).

Poveda ha apuntado, sin embargo, que "no se pueden establecer relaciones causales" entre la evolución de la contratación y la IA, ya que estas están afectadas por otros factores.

También ha sostenido que la economía catalana se encuentra en "máximos de ocupación", lo que supone una oportunidad para anticipar la transición y reducir el posible impacto negativo de la automatización sobre el empleo.