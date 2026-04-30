Iberdrola | bp pulse instalará en el 22@ el "mayor hub de recarga pública ultrarrápida" de Barcelona - IBERDROLA | BP PULSE

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola | bp pulse instalará este año el "mayor hub de recarga pública ultrarrápida" de Barcelona para vehículos eléctricos en el área del 22@, en el distrito de Sant Martí de la capital catalana, que pretende reforzar la disponibilidad de este tipo de puntos de carga en una de las zonas con más movilidad diaria de la ciudad, informan las compañias en un comunicado este jueves.

Se ubicará en una parcela urbana de 1.780 m2 muy próxima a la C-31, una de las principales vías de acceso y salida de Barcelona, y dará servicio en trayectos cotidianos de vehículos que se desplacen hacia Badalona y otras zonas al norte del área metropolitana.

La primera etapa del proyecto se hará este mismo año instalando 6 puntos de recarga con potencia de hasta 400 kW y un sistema de almacenamiento de 1 MWh, y la segunda fase, en 2027, ampliará hasta 24 los puntos de recarga.

La configuración de alta potencia permite cargar en unos 10 minutos la energía para que los vehículos puedan recorrer 300 kilómetros de forma autónoma, una posibilidad "especialmente útil" en entornos urbanos.

La energía con la que contará el hub será 100% renovable de orígen, y la instalación contará con cafeterías y restaurantes, además de tiendas.