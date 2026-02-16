Iberdrola supera los 1.100 puntos de recarga públicos en Catalunya y llega a 150 en cada provincia

Estación de recarga ultrarrápida de Iberdrola en La Panadella (Barcelona). - IBERDROLA

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha superado los 1.100 puntos de recarga públicos en funcionamiento en Catalunya, y cuenta ya con al menos 150 puntos en cada provincia catalana, ha informado este lunes la empresa en un comunicado.

En concreto, 600 puntos de recarga están en la provincia de Barcelona, que concentra el mayor número, mientras que en Tarragona existen más de 220 puntos y Lleida y Girona se han alcanzado los 150 puntos de recarga en cada una.

A nivel nacional, la compañía cuenta con 11.000 puntos de recarga operativos, tras poner en funcionamiento más de 2.500 puntos en 2025, hasta alcanzar un 22% de la infraestructura pública disponible, lo que "refuerza su liderazgo y la consolida como la red de recarga más extensa del país", explica Iberdrola.