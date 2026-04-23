IBM y Banco Sabadell impulsan la IA con una infraestructura que refuerza resilencia y seguridad

Archivo - Exterior de la sede de Banco Sabadell - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

IBM y Banco Sabadell ha culminado "con éxito" el despliegue de una nueva infraestructura tecnológica con inteligencia artificial (IA) que refuerza la resiliencia operativa, la seguridad y la continuidad de negocio de la entidad, informan ambas empresas en un comunicado este jueves.

Banco Sabadell eligió el IBM z17, ordenador diseñado que permite al banco operar "sobre un entorno altamente seguro, flexible y preparado para soportar cargas críticas con máxima disponibilidad", situándose como la primera entidad española en implantar dicha tecnología.

Con este acuerdo, se refuerza ahora el uso de la IA "al integrarla directamente en el 'core' bancario para aplicarla en tiempo real sobre transacciones y procesos clave del negocio", explican.

La directora de zStack for SPGI de IBM, Ángela Alfaro, ha señalado que "las entidades financieras están evolucionando sus infraestructuras críticas para responder a un entorno donde la resiliencia, la seguridad y la inteligencia del dato son factores clave de competitividad" y con IBM z17, ayudan a Banco Sabadell a desarrollar una plataforma preparada para la era de la IA.

Por su parte el director de Servicios Tecnológicos de Banco Sabadell, Enrique Rodriguez, ha afirmado que, gracias a la modernización del entorno mainframe, la entidad dispone de una plataforma más eficiente, resiliente y flexible que les permite "avanzar hacia nuevos casos de uso de inteligencia artificial en el core bancario".