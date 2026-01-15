ICAB acogerá la Jornada Europea de Mediación 2026 para analizar los retos de la ley de eficiencia

Archivo - Entrada del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) celebrará el 20 de enero la Jornada Europea de Mediación 2026 para abordar los retos que plantea la mediación ante los nuevos escenarios surgidos a raíz de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, informa la institución en un comunicado este jueves.

La inauguración irá a cargo del conseller de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler; la decana del ICAB, Cristina Vallejo; la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas; la presidenta del Tribunal de Instancia de Barcelona, Cristina Ferrando; la presidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación GEMME España, Carme Guil, y la presidenta de la Comisión de Mediación y ADR del Consell de l'Advocacia Catalana, Marta Martínez.

Esta jornada se enmarca dentro de los actos del Colegio de la Abogacía de Barcelona para conmemorar el 'Día Europeo de la Mediación', que se celebra cada 21 de enero.