El ICAB entrega a Mercè Caso (TSJC) el I Premio al Compromiso con el Derecho de Familia

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, recibe el 'I Premi al Compromís amb el Dret de Família' de la Sección de Derecho de Familia del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB)

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Derecho de Familia del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha entregado este viernes el I Premio al Compromiso con el Derecho de Familia a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso.

Las abogadas y vocales de la Sección de Derecho de Familia del ICAB, Rosa Maria Barberá Ramos y Clara Orpinell han sido las encargadas de pronunciar la 'laudatio' a Caso en el marco de la segunda jornada del IV Congreso de Derecho de Familia, que ha reunido a más de 300 juristas especializados en este ámbito.

La creación de este premio responde a la voluntad de otorgar un reconocimiento a aquellas personas que, por su labor, demuestran una dedicación constante a la protección de los derechos de los infantes, adolescentes y de las familias.

La diputada de la Junta de Gobierno del ICAB, Cristina Diaz-Malnero, ha manifestado que "este reconocimiento busca destacar el esfuerzo para promover la justicia, la equidad y la dignidad humana en un ámbito tan sensible y trascendental como es la vida familiar".

La presidenta de la Sección, Carmen Varela, ha añadido que "se quiere visibilizar y agradecer la dedicación, la sensibilidad y la profesionalidad de las personas que trabajan incansablemente para garantizar que el derecho de familia no sea solo un conjunto de normas, sino una verdadera herramienta para fortalecer los vínculos familiares, proteger a los más vulnerables y construir una sociedad más justa y solidaria".