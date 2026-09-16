El ICAB impulsa el acceso al mercado profesional del sector jurídico con la Feria de Empleo 2026

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BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), mediante su programa 'Talent ICAB', reunirá el próximo 14 de octubre cerca de treinta despachos profesionales y empresas vinculadas al sector jurídico para participar en la Feria de Empleo 2026, una iniciativa que permitirá conectarles con estudiantes de Derecho, jóvenes abogados y despachos profesionales con el objetivo de fomentar nuevas oportunidades profesionales en el ámbito jurídico.

Bajo el lema 'Conecta con tu futuro', el evento tendrá lugar en el Centro de Formación del ICAB, en su sede de Barcelona, con el objetivo de dar visibilidad a las organizaciones participantes en la edición 2026 de la Feria, y de que los asistentes a la misma puedan conocer de primera mano diferentes procesos de selección y ofertas de empleo de las empresas participantes, ha informado el ICAB en un comunicado.

El diputado responsable de 'Talent ICAB', Alexander Salvador, ha afirmado que "la Feria de Empleo es una apuesta del ICAB para democratizar el acceso al mercado profesional, garantizando una igualdad real de oportunidades".

Asimismo, ha añadido que se trata de "un evento imprescindible tanto para los abogados y abogadas que quieran iniciarse en la profesión como para aquellos profesionales del Derecho que quieran reorientar su carrera profesional", además de una oportunidad para contactar con despachos y acceder a nuevas oportunidades laborales.

La participación en la Feria de la Abogacía del ICAB es gratuita y está abierta a estudiantes del Grado en Derecho y del Máster de Acceso a la Abogacía, personas recién graduadas en Derecho, abogados y abogadas colegiados en el ICAB, así como a otros perfiles jurídicos profesionales.