El ICAB impulsa un ciclo de conferencias para analizar la situación del catalán en la justicia

Archivo - Fachada del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha impulsado el ciclo 'Diàlegs sobre el català en el dret' con el objetivo de generar un espacio de reflexión y debate sobre el uso y situación de la lengua catalana en el ámbito jurídico.

La sesión inaugural, que tendrá lugar el próximo martes, 12 de mayo, en la sede del Colegio en Barcelona, titulada 'Diagnosis sobre la salud del catalán en el ámbito jurídico', ofrecerá una visión general del estado actual del catalán en el derecho poniendo en común perspectivas del mundo académico y profesional.

Los diputados responsables de la Comisión de la Lengua Catalana del ICAB, Alexander Salvador y Quim Clavaguera, darán la bienvenida al acto, que contará con una ponencia para presentar el diagnóstico sobre el estado actual del catalán en el ámbito jurídico a cargo de la vicepresidenta de Òmnium Cultural y responsable de lengua, Marina Gay, mientras que la clausura irá a cargo del presidente del Parlament, Josep Rull.

El diálogo se enmarca en un ciclo que se desarrollará a lo largo de este año y que pretende profundizar en el uso del catalán en el ámbito de la justicia, en la segunda sesión; en el papel de las facultades de Derecho, en la tercera, y en las profesiones jurídicas, en la cuarta.

Con esta iniciativa, el ICAB "reafirma su compromiso con la promoción del uso del catalán en el ámbito jurídico y con la generación de espacios de diálogo que contribuyan a impulsar su uso".