El ICAB premia al periodista Santiago Tarín por su carrera dedicada a la información jurídica

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha concedido el Premio ICAB a la Trayectoria en el Periodismo del Sector Legal 2025 al periodista Santiago Tarín en reconocimiento a su carrera dedicada, en buena parte, a la información jurídica, ha informado el ICAB en un comunicado este martes.

A lo largo de su carrera, Tarín ha trabajado en medios como 'Radio Barcelona', 'Radio Nacional de España', la Agencia EFE y el diario 'YA' y, a partir de 1985, se incorporó a 'La Vanguardia', donde desarrolló la parte más destacada de su actividad profesional, primero en el ámbito de la información política y, posteriormente, en la crónica judicial y de sucesos.

Tarín siguió de cerca algunos de los casos judiciales más relevantes de las cuatro últimas décadas y realizó un seguimiento continuado de la actividad del ICAB, por lo que será reconocido con un diploma y una placa que le será entregada el 26 de enero en el marco de la festividad de Sant Raimon de Penyafort.