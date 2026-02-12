El ICAB reclama un protocolo judicial en casos de alertas climáticas y de movilidad excepcionales

Archivo - Fachada de la sede de ICAB. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) considera necesario disponer de un protocolo que establezca "de manera clara y homogénea" en qué casos se suspenderá, de forma excepcional, la actividad judicial en casos de alertas climáticas y de movilidad excepcionales, informa este jueves en un comunicado, coincidiendo con el episodio de fuertes vientos en Catalunya.

Ante las "numerosas situaciones de excepcionalidad vinculadas a causas climáticas que se han producido en los últimos seis meses", el ICAB reclama un protocolo con el fin de garantizar la seguridad y la protección de todos los profesionales del derecho, entre ellos la abogacía, así como de la ciudadanía que pueda ser requerida en un procedimiento judicial.

Con motivo de la Resolución ISP/342/2026, de 11 de febrero, por la que se establecen restricciones por la activación del Plan especial de emergencias por riesgo de viento en Catalunya (Ventcat), dictada por la Generalitat, el ICAB ha estado trabajando para recopilar información de la actividad judicial en la demarcación territorial tanto del Colegio de Barcelona como del resto de Catalunya.

"La falta de un criterio unificado está generando inseguridad jurídica y preocupación dentro del colectivo. Consideramos que la colaboración y el diálogo institucional son esenciales para resolver estas situaciones de carácter excepcional", afirma la entidad colegial.

El ICAB traslada a las personas colegiadas que, si se solicita la suspensión de una actuación por razones vinculadas a esta situación de riesgo, "la petición debería ser atendida y acordada por el juzgado correspondiente", y recuerda que el Colegio cuenta con la Comisión de Relaciones con la Administración y la Justicia (CRAJ), que ofrece amparo colegial en defensa de los derechos y las garantías de la abogacía.