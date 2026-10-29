El ICAB refuerza las guardias de Barcelona ante posibles nuevos disturbios el fin de semana

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BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha acordado, en coordinación con la Conselleria de Justicia de la Generalitat y los Mossos d'Esquadra, reforzar la asistencia letrada con 15 profesionales adicionales ante un eventual incremento de detenciones durante el fin de semana en Barcelona.

El dispositivo pasa de 13 a 20 profesionales de guardia del turno Penal General de Barcelona, y el turno de Menores de Barcelona pasa de 2 a 10 letrados, informa en un comunicado este jueves.

Tras una nueva convocatoria en redes sociales alentando a disturbios como los del sábado, el refuerzo de las guardias pretende agilizar las designaciones y asegurar una asistencia efectiva e individualizada, y la ampliación del turno de Menores responde a la especial atención que requieren estas intervenciones.

El dispositivo también prevé reforzar el personal del servicio del Turno de Oficio para ampliar la capacidad de recepción y gestión de solicitudes, agilizar la asignación de abogados y facilitar la coordinación y seguimiento de las asistencias.

La Fiscalía prevé reforzar los 3 juzgados de guardia de Barcelona --de adultos-- en caso de que reciban más de una veintena de atestados cada uno.