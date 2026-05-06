El ICAB reunirá a la abogacía internacional para abordar la situación de la vivienda en la UE

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BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) reunirá el próximo 8 de mayo en su sede de la capital catalana a la abogacía internacional con motivo de la celebración de los 'Encuentros de Barcelona-Memorial Jacques Henry' para abordar la situación de la vivienda en la Unión Europea, ha informado la entidad en un comunicado este miércoles.

El acto, que será presentado por la decana del ICAB, Cristina Vallejo, y por el presidente de la Fédération des Barreaux d'Europe (FBE), Michael Griem, contará con la participación del eurodiputado Borja Giménez, ponente de la Comisión especial sobre la crisis de la vivienda en la UE, que facilitará datos y propuestas de soluciones para una vivienda digna.

En la primera de las dos sesiones se abordará la evolución de la regulación de la vivienda y los medios legales, mientras que la segunda versará sobre la regulación y las perspectivas institucionales y transfronterizas.