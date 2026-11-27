Las XIII Jornades de Dret Portuari de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de l'Advocacia de Tarragona (ICAT) ha acogido este viernes las XIII Jornades de Dret Portuari de Tarragona, donde se ha situado el debate jurídico y la actualización de conocimientos en el centro de la actividad portuaria, informa la infraestructura portuaria en un comunicado.

Organizada por Port de Tarragona y el ICAT, la jornada ha reunido a especialistas para reflexionar sobre "cuestiones clave" para el presente y el futuro de los puertos, desde el régimen de prestación de los servicios comerciales y la gestión del dominio público portuario hasta la contratación pública, la cooperación internacional, la relación puerto-ciudad y la evaluación de impacto ambiental.

"El encuentro ha reforzado el valor de la colaboración institucional y la transferencia de conocimiento como herramientas para afrontar los retos jurídicos de un sector estratégico para la economía y el territorio", explican los organizadores.

La jornada ha comenzado con la bienvenida del decano del ICAT, David Rocamora, y del presidente del Port, Santiago J. Castellà, y el programa ha incluido tres ponencias y una mesa redonda, con la participación de profesionales de la Abogacía del Estado, Puertos de la Generalitat, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Baleares.

Las sesiones abordaron la incidencia de la Ley de garantía de la unidad de mercado en la prestación de servicios comerciales, el régimen de gestión y los títulos habilitantes del sistema portuario catalán, y la evaluación de impacto ambiental de las obras en dominio público portuario.