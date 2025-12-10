El ICD publica una guía interactiva que agrupa las entidades de mujeres de Catalunya

Guerra y Menor durante el acto. - CONSELLERIA DE IGUALDAD Y FEMINISMO

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de les Dones (ICD) ha publicado una guía interactiva que agrupa a más de 1.000 entidades de mujeres de Catalunya y se actualiza automáticamente, elaborada a partir de los datos del ICD.

La han presentado la consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, y la presidenta del ICD y del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CDNC), durante el 55 plenario del CNDC de este martes, informa la Conselleria en un comunicado de este miércoles.

La guía tiene el objetivo de dar valor a las aportaciones de las mujeres "en la transformación de la sociedad y el fomento de su participación", y busca su empoderamiento y potenciar su fortalecimiento social y político.

Tiene información de entidades que trabajan específicamente a favor de la igualdad y de asociaciones de mujeres de todo Catalunya, y se actualiza periódicamente con la información que facilitan las entidades, que pueden adherirse de forma voluntaria.

Además, la herramienta permite clasificarla por comarcas y por ámbito de actuación, con 25 posibles áreas temáticas.