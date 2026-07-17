El ICD renueva el Buscador de Expertas online para promover la voz femenina en espacios de opinión

Imagen promocional del Buscador de Expertas - ICD

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de les Dones (ICD) de la Generalitat ha renovado su Buscador de Expertas online para "promover" la presencia de la mujer en espacios de opinión y decisión de los medios de comunicación e instituciones públicas y privadas.

Al buscador se pueden incorporar todas las mujeres que desarrollen en Catalunya su actividad profesional, académica o activista y que cumplan los criterios de inclusión establecidos, con participación voluntaria y gratuita, informa el ICD en un comunicado de este viernes.

La ficha pública de las expertas se mostrará en un visor interactivo que permitirá hacer búsquedas por nombre, profesión, ámbito de experiencia, edad, territorio y enlaces profesionales, y se integrará en el portal de datos abiertos de la Generalitat de Catalunya.

La herramienta pretende visibilizar mujeres profesionales, académicas y activistas de distintos ámbitos, especialmente en aquellos espacios "donde tradicionalmente no ha habido presencia femenina".

En una segunda fase, el buscador ofrecerá información a los medios de comunicación, empresas y entidades que busquen mujeres expertas como colaboradoras.