El ICF concede un préstamo de 2,6 millones a Àuria para la construcción de una residencia

Archivo - Imagen virtual de la futura residencia - ICF - Archivo

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de Finances (ICF) ha concedido un préstamo de 2,6 millones de euros a Àuria para la construcción de una residencia para personas con discapacidad intelectual, informan en un comunicado conjunto este miércoles.

Las obras consisten en la rehabilitación de un edificio ubicado en el centro histórico de Igualada (Barcelona) que contará con 21 plazas y un local para servicios de inserción laboral, actividades de ocio, proyectos formativos y un punto de atención ciudadana.

Está previsto que la residencia entre en funcionamiento en 2027 y el proyecto contempla la ampliación del edificio en una segunda planta y la implementación de mejoras estructurales y tecnológicas.

La financiación, que cubre la compra del inmueble y parte de la reforma, es un préstamo ICF Equipaments Socials, que ofrece "condiciones ventajosas" por la bonificación del tipo de interés por parte de la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat.

Àuria ha concebido el proyecto como "un hogar donde se garantiza la calidad de vida, dignidad y privacidad de las personas".