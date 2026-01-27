El ICF financia con 2,5 millones a la empresa familiar de electrónica Salicru

Archivo - Imagen de Salicru. - SALICRU - Archivo

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de Finances (ICF), el banco público de promoción de la Generalitat, ha concedido un crédito por 2,5 millones de euros a la empresa familiar de electrónica Salicru, han explicado ambas en un comunicado este martes.

Fundada en 1965 y con sede en Santa Maria de Palautordera (Barcelona), la empresa familiar está especializada en la fabricación de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), que protegen a los equipos electrónicos de cortes eléctricos, caídas de tensión o sobretensiones.

El objetivo de esta financiación, que cuenta con el apoyo de la UE, pasa por impulsar la reindustrialización, la expansión de las instalaciones productivas y la digitalización de los procesos, lo que le permitirá crecer a escala internacional.

Según la consejera delegada del ICF, Vanessa Servera, financiar proyectos de crecimiento industrial y exportación internacional forma parte del ADN del banco, mientras que el director general de Salicru, Antoni Garriga, ha valorado que la inversión es una "oportunidad clave en un momento clave, así como una apuesta del territorio hacia el territorio".

Desde su fundación, la empresa, que emplea a 400 personas, ha desarrollado un equipo de ingeniería que le ha convertido en "el líder del mercado español" en el sector del equipamiento de electrónica de potencia, explica el comunicado, para garantizar un suministro eléctrico continuo, limpio y fiable.