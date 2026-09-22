El ICIP entrega el Premi Construcció de Pau 2026 a la Plataforma de Mujeres por la Paz en Casamance - ICIP

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) ha entregado este martes en el Parlament de Catalunya el Premi Construcció de Pau 2026 a la Plataforma de Mujeres por la Paz en Casamance (PFPC), ha informado el ICIP en un comunicado.

El galardón reconoce la trayectoria de esta red formada por 15 organizaciones de mujeres senegalesas que trabajan por la paz, la seguridad y los derechos de las mujeres en el conflicto en la región de Casamance con el Estado del Senegal desde 1982, mediante la "creación de espacios de diálogo comunitario a nivel local, regional y nacional".

Durante la apertura de la ceremonia, el presidente del ICIP, Xavier Masllorens, ha subrayado el propósito del galardón para visibilizar a entidades que "trabajan a contracorriente, poniendo en valor la dignidad de las personas y construyendo puentes allá donde hay muros físicos o mentales".

Por su parte, el profesor de Antropología Social de la Universidad de Barcelona, Jordi Tomàs, ha elogiado la "extraordinaria tradición asociativa histórica" de las mujeres de la zona y su labor de presión política ante un conflicto irresoluto desde hace 44 años.

"DIGNIDAD Y EMPODERAMIENTO"

La presidenta de la PFPC, Ndéye Diédhiou, ha recibido el premio de manos de Xavier Masllorens y del presidente del Parlament, Josep Rull y, en su discurso de agradecimiento, ha destacado que la paz se construye día a día y pueblo a pueblo, situando a las mujeres en el centro: "La paz es una labor cotidiana, exigente, que implica la dignidad y el empoderamiento de las mujeres".

El acto ha contado también con la presencia del conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, que ha defendido el trabajo de base de la entidad galardonada como un claro ejemplo de cómo la paz parte directamente de las comunidades y de las personas.

La clausura ha corrido a cargo del presidente del Parlament, Josep Rull, quien ha reivindicado la necesidad de defender la paz, la democracia y el diálogo frente a la actual "ola reaccionaria y los discursos deshumanizadores".