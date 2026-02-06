El ICS forma a profesionales de perinatología en el acompañamiento desde la diversidad cultural

La inclusión de las familias es un "punto fundamental" de la asistencia perinatal. - ICS

BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de la Salut (ICS) ha impulsado una jornada para formar profesionales de perinatología en el acompañamiento desde la diversidad cultural, cuyas conclusiones ha recogido en un documento de recomendaciones.

El escrito incluye aspectos sobre la comunicación y la información a las familias, el rol de los cuidadores en las unidades neonatales y el acompañamiento de los profesionales del ICS en el nacimiento y el duelo perinatal, informa el ICS en un comunicado de este viernes.

La inclusión de las familias es un "punto fundamental" de la asistencia perinatal y está demostrado que implicarlas en las decisiones y en los cuidados mejora el pronóstico de los neonatos, a corto y largo plazo.

La jornada, bajo el nombre 'Abriendo la mirada: el acompañamiento perinatal desde la diversidad cultural', ha contado con participación de profesionales de la salud transcultural, usuarios y mediadores culturales, entre otros.

"LA MEJOR ATENCIÓN"

El gerente del ICS, Josep M. Pomar, ha apuntado que este año se celebran 10 años del plan de la institución para incluir las familias en el proceso asistencial y "mejorar y poner las personas en el centro de las unidades.

El jefe del servicio de Pediatría del Hospital Dr. Josep Trueta de Girona, Josep Perapoch, ha apuntado que todas las familias son distintas y tienen el derecho a recibir "la mejor atención" que se les pueda ofrecer.

NACIMIENTOS EN EL ICS Y EN CATALUNYA

En 2024, en los 6 hospitales del ICS nacieron 10.702 niños, y en 2025, 10.861, que representan cerca del 20% de los nacimientos que se producen en Catalunya.

Según datos del Institut Català d'Estadística (Idescat), en 2024 nacieron un total de 53.793 bebés en Catalunya, de los cuales 34.723 fueron hijos de madres de nacionalidad española y 26.187 de madre extranjera.