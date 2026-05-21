Ideaded amplía su sala blanca y refuerza la plantilla tras la entrada de la SETT en su capital

Momento de la visita del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, a Ideaded - IDEADED

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Ideaded ha ampliado la sala blanca en sus instalaciones de Viladecans (Barcelona) y ha reforzado la plantilla de ingenieros tras la entrada de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) en su capital, informa en un comunicado este jueves.

La empresa ha recibido la visita del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la que ha conocido estos avances y el papel de la empresa en el fortalecimiento de capacidades tecnológicas estratégicas para España y Europa.

La SETT ha invertido 9,5 millones de euros en la empresa con "el objetivo de situar a España entre los países pioneros en el desarrollo de microchips sostenibles".

En total, el plan de expansión de Ideaded contempla una inversión de 12,3 millones de euros en maquinaria e infraestructura, incluyendo la adquisición de 13 nuevas máquinas.

La empresa desarrolla microchips sostenibles basados en materiales alternativos al silicio y sustratos flexibles, y tiene "un enorme potencial estratégico en inteligencia artificial, computación de alto rendimiento o defensa".