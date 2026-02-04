Identificadas 51 personas en la antigua central térmica de Cercs (Barcelona) por peleas ilegales

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han identificado a 51 personas por presuntamente realizar peleas ilegales en la antigua central térmica de Cercs (Barcelona), en cuyo interior había instalada una estructura tipo 'ring' de boxeo construido con neumáticos para realizar estos combates, han explicado fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'Aquí Berguedà', los hechos sucedieron sobre las 13.00 horas del domingo 1 de febrero, cuando la policía catalana recibió un aviso sobre un grupo numeroso de personas, algunas con la cara tapada y equipamiento de boxeo.

Loa agentes constataron que los identificados, ya en el exterior de la fábrica, tenían lesiones en la cara, cabeza y manos, compatibles con la práctica del boxeo.

La policía catalana ha instruido diligencias tras comprobar los hechos, que según apuntan fuentes conocedoras, es la primera vez que hay constancia de ellos en la comarca del Berguedà.

APUESTAS Y REPRODUCCIÓN ONLINE

En este sentido y según apuntan fuentes cercanas a los hechos, con toda seguridad los combates se grababan para retransmitir en directo, en los que incluso se apostaba dinero.

Es por ello que, para los mossos, es "importante" la colaboración ciudadana para poder detectar este tipo de prácticas.