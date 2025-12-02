Identificado 7 años después el cadáver de un joven hallado en aguas de Lloret de Mar (Girona)

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GIRONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha podido identificar 7 años después el cadáver de un joven hallado en 2018 en aguas de la Cala Boadella de Lloret de Mar (Girona), perteneciente a un ciudadano alemán de 28 años cuya familia había presentado una denuncia por su desaparición en la fecha coincidente con la del hallazgo del cuerpo.

El cuerpo fue recuperado por componentes del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil de Girona y, pese a realizarse la autopsia y cotejar las muestras biológicas del cuerpo, no se pudo identificar al fallecido, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado este martes.

Ante ello, se envió la reseña dactilar del cadáver a otros países y organismos, como Interpol, sin que fuese tampoco posible la identificación de la persona por esta vía hasta que, "recientemente", se recibió una confirmación entre las muestras biológicas recogidas por la Guardia Civil y unas muestras de ADN recogidas en Alemania.