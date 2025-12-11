Identifican un gen que podría predecir la respuesta a un tratamiento del rabdomiosarcoma

Los investigadores del IRSJD a cargo del estudio. - IRSJD

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto de Investigación Sant Joan de Déu (IRSJD) ha identificado el gen 'PRKG1' como elemento clave en la biología del rabdomiosarcoma, que puede servir como biomarcador para predecir la respuesta a uno de los tratamientos.

En concreto, el trabajo, publicado en la revista 'Nature Communications', ha mostrado que el 'PRKG1' impide la diferenciación muscular de las células tumorales en el rabdomiosarcoma infantil, informa Sant Joan de Déu en un comunicado de este jueves.

Además, ha demostrado por primera vez que un fármaco que actúa como inhibidor de AKT --Ipatasertib-- resulta eficaz en modelos animales desarrollados a partir de muestras de pacientes del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

El avance supone "un paso importante" hacia el desarrollo de nuevas terapias dirigidas para este tumor pediátrico, uno de los más frecuentes y agresivos en niños.

POTENCIAL BIOMARCADOR

'PRKG1' podría ser un biomarcador para predecir qué pacientes responderán mejor al tratamiento con Ipataserstib, que ya se está probando en ensayos clínicos para varios tipos de cáncer.

Los modelos celulares y animales demuestran que los tumores con niveles más altos de este gen presentan una respuesta terapéutica más marcada, abriendo la puerta a un enfoque "más personalizado".

La investigadora del IRSJD y primera autora del estudio, Estela Prada, ha asegurado que haber demostrado la eficacia de este fármaco en modelos derivados de pacientes da "mucha esperanza para seguir avanzando hacia tratamientos más específicos y menos agresivos".