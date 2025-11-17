Idilia adquiere la empresa británica de batidos Shaken Udder

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa de alimentación Idilia ha adquirido la empresa británica de batidos Shaken Udder, en lo que es su primera compra internacional, según ha informado este lunes en un comunicado.

Shaken Udder es una marca de batidos 'premium' de Reino Unido que cuenta con un portafolio de 20 referencias y prevé alcanzar una facturación de 40 millones de euros en 2025.

La compañía británica funcionará como una unidad de negocio independiente y conservará al 100% de su equipo actual, "quien mantendrá una estrecha colaboración con Idilia".

Con esta adquisición, la compañía española quiere seguir impulsando el desarrollo de la categoría de batidos, tras la compra del 50% de Cacaolat en junio de 2024.

Idilia, que el año pasado facturó 204 millones de euros y empleó a 335 personas, también tiene como objetivo potenciar su negocio internacional, que prevé que alcance aproximadamente el 20% de su facturación total en 2026.