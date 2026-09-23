Ignacio Garriga (Vox) acusa a Illa de mentir con las pruebas PISA y pide que mande a Niubó "a casa"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, interviene durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 23 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Illa comparece hoy a petición propia en el Parlament después de la crisis ab - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de mentir con las pruebas PISA, ya que considera que no hubo un error técnico o administrativo, y le ha pedido que mande a la consellera de Educación, Ester Niubó, "a casa".

Así se ha pronunciado este miércoles en la comparecencia extraordinaria de Illa en el pleno del Parlament para explicar lo ocurrido con estas pruebas, en la que Garriga ha acusado al presidente catalán de corrupción, y ha sostenido que el Govern no hizo nada para solucionar la excesiva exclusión de alumnos de las pruebas "porque querían mentir y ocultar el fracaso absoluto del modelo de escuela catalana".

"Alteraron la muestra para ocultar que son unos incapaces e incompetentes para gestionar la educación en Catalunya", ha subrayado el dirigente de Vox, que ha lamentado que nadie haya asumido responsabilidades políticas, tras lo que ha insistido en que tanto Niubó como Illa deberían haber dimitido.

Garriga ha sostenido que la educación en Catalunya no necesita una comisión de coordinación de pruebas y estudios de evaluación: "No quiero que cuatro políticos y cinco estudiosos se sienten en un despacho para decir lo que todo el mundo sabe: que hay que acabar al modelo de fracaso de la escuela catalana y que hay que dar un vuelco de 180 grados".

También ha sostenido que "la concentración de alumnos de origen inmigrante en determinados centros tiene un efecto directo sobre el rendimiento de los alumnos nativos", y ha criticado que el Govern no reconozca esto ni tome las medidas necesarias.