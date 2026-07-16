Ignacio Garriga (Vox) acusa al TJUE de "reírse" de los jueces españoles con su fallo de la amnistía

El secretario general de Vox y líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, en declaraciones. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha acusado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de "reírse de las leyes y de los jueces españoles" después de la sentencia que ha dictado este jueves avalando la Ley de Amnistía.

En declaraciones este jueves antes de la presentación de un informe de la fundación Disenso sobre 'La inmigración y su impacto económico negativo en el Estado de bienestar', Garriga ha afirmado que no se puede esperar "que organismos internacionales defiendan a España y defiendan a los españoles", tras el fallo del TJUE.

"El orden constitucional, la unidad nacional y la integridad territorial será defendida por los españoles y por las instituciones españolas", y ha añadido que las leyes españolas deben ser interpretadas por jueces españoles.

QUE PUIGDEMONT "SIGA ESCONDIDO"

El número dos de Vox también ha asegurado que espera que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, "sea juzgado y, si no, que siga escondido bien lejos de Catalunya y de España".

Ha sostenido que, cuando gobierne Vox, tanto "Puigdemont, como todos los socios de Pedro Sánchez, acabarán en la papelera de la historia", al igual que la Ley de Amnistía.

Garriga considera que esta norma "intercambiaba poder por impunidad", en alusión al apoyo de los independentistas catalanes a la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Yo estoy convencido y confío plenamente en el sistema judicial español, en los jueces españoles, y no dudo de que Puigdemont, tarde o temprano, acabará pagando por todos los delitos que cometió", ha zanjado.