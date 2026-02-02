Ignacio Garriga (Vox) exige "dimisiones ya" tras la tercera semana con tramos cortados en Rodalies

Archivo - El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, comparece en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de VOX, a 18 de noviembre de 2023, en Madrid (España). La comparecencia ha tenido lugar después del encuentro entre el líde - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, ha exigido que haya "dimisiones ya" después de que esta sea la tercera semana con tramos cortados en el servicio de Rodalies.

"Tercera semana consecutiva de caos en la red de cercanías de Catalunya y ni un puñetera dimisión", ha criticado en un mensaje en 'X' este lunes recogido por Europa Press.

También ha sostenido que el hecho de que haya 31 puntos de la red donde se están revisando las condiciones de seguridad "significa que durante mucho tiempo el Gobierno ha puesto en peligro la vida de usuarios y maquinistas".