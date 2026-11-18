El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, junto al candidato de Vox al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe; el candidato por Málaga, Carlos Hernández Quero y el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga. - EUROPA PRESS

Hernández Quero afirma que la izquierda es "la enemiga número 1 de lo público" BADALONA (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha replicado a la número 2 del PP al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, que la "identidad catalana no es exclusiva" y la ha definido como una forma de ser español, después de que la popular haya reprochado al líder de Vox, Santiago Abascal, la defensa de la identidad catalana.

Lo ha dicho en un acto de campaña este miércoles por la tarde en Badalona (Barcelona), junto al candidato de Vox al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe; el candidato por Málaga, Carlos Hernández Quero y el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga.

El secretario general ha criticado a los que desde sus "atalayas de superioridad moral" señalan a Vox por hablar de la identidad catalana, y ha recomendado a Álvarez de Toledo que revise las declaraciones de los expresidentes de su partido antes de señalar a Abascal como nacionalista.

Así, se ha referido directamente a los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, y al actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo: Uno que "decía que hablaba catalán en la intimidad. Dos, al que impulsó la operación diálogo y que luego le montaron un golpe de Estado. Y tres, al candidato a la presidencia del gobierno que decía hace cuatro días que Catalunya y Galicia eran naciones sin Estado", ha dicho.

CRÍTICAS A SÁNCHEZ

También ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha dicho que se dedica a bailar durante la campaña electoral después de 8 años de Gobierno en los que "lo han destrozado absolutamente todo"

"Estamos hartos de sus frivolidades y les decimos que, querido Pedro Sánchez, tu cancioncita de 'Yo sí te voto' la vamos a escribir los españoles pero no con la v, sino con la b".

INMIGRACIÓN

En referencia a la inmigración ha asegurado que las políticas de fronteras abiertas promovidas por el Gobierno tienen consecuencias en la vida de la gente por lo que ha pedido "impulsar un cambio de 180 grados" en estas elecciones, y ha reivindicado que Vox es la única garantía para cambiar las políticas.

Así, ha alertado contra aquellos que, dice, en campaña electoral se dedican a grabar videos por Catalunya señalando la inmigración ilegal pero tienen sus ciudades llenas de 'okupas' porque "no tienen la gallardía de impulsar la prioridad nacional".

Además, ha señalado que el PSOE y el PP han compartido políticas en materia de inmigración: "Parece que algunos tienen más en común con Sánchez que con Vox, porque parece que las racistadas ya no son cosas solo del Partido Socialista, sino también de algunos candidatos del Partido Popular".

HERNÁNDEZ QUERO: "LA INMIGRACIÓN MASIVA ES EL GRAN RECORTE"

Por su parte, Hernández Quero ha asegurado que la izquierda es la "enemiga número 1 de lo público" y ha relacionado el estado de los servicios públicos y el estancamiento de los sueldos con la llegada de inmigrantes.

"La inmigración masiva es el gran recorte", y ha dicho que esto afecta a la situación de la vivienda, un bien que considera escaso porque no se construye lo suficiente y porque las personas llegadas de fuera, dice, presionan el mercado, y ha señalado que ninguna patronal inmobiliaria está en contra de esta situación.

También se ha referido a la identidad catalana que, afirma, existe y forma parte de la identidad española: "Solo los pijos, los desarraigados pueden negar que existen las identidades", y ha reivindicado que Vox levanta la bandera de la identidad catalana.

AIZCORBE PIDE UN CAMBIO "ABSOLUTAMENTE RADICAL"

Aizcorbe ha reivindicado la importancia de incidir en las leyes y ha dicho que Vox quiere un cambio pausado pero "absolutamente radical", alertando contra aquellos que, apunta, quieren quedarse a medias.

Ha puesto el foco en el ámbito de la vivienda y ha reclamado la "prioridad nacional en la vivienda protegida y las ayudas al alquiler", además de defender la propuesta de Vox de que la compra de una primera vivienda esté libre de impuestos porque considera que no se puede pedir a los jóvenes que no pueden acceder al alquiler o comprar una vivienda que esperen más tiempo.