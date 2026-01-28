Ignacio Garriga (Vox) ve "triunfalista" el discurso de Dalmau y pide la dimisión de todo el Govern

El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder de la formación en Catalunya, Ignacio Garriga, ha tachado de "triunfalista" el discurso del conseller de Presidencia, Albert Dalmau, en la comparecencia extraordinaria en el Parlament por la situación de Rodalies, y ha pedido la dimisión de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y del resto del Govern para que los catalanes elijan un nuevo rumbo, textualmente.

"No bastan con las dimisiones de cabezas de turco, de cargos intermedios, sino lo que necesitamos y de manera urgente es que se vayan todos ustedes", ha sostenido este miércoles en el pleno del Parlament, en respuesta a la comparecencia de Dalmau.

Según Garriga, el accidente que provocó la muerte de un maquinista en la R4 en Gelida (Barcelona) y la paralización del servicio de Rodalies "era evitable" porque, según él, se ha dejado de lado la inversión en infraestructuras y mantenimiento.

También se ha referido a Junts, ERC y Comuns que, a su parecer, son responsables del estado de Rodalies: "Si hoy tenemos a una banda corrupta que está gobernando España, es por los señores Comuns, por Esquerra y por Junts. Luego dejen de venir aquí a reírse en la cara de los catalanes", ha dicho.

Ha defendido la necesidad de darle la vuelta a absolutamente todo, textualmente, y ha añadido que el único legado del Govern "será la corrupción y el tercermundismo".