El II Congrés Català del Treball abordará la necesidad de un nuevo pacto social sobre IA

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El II Congrés Català del Treball, impulsado por la Generalitat, se celebrará del 1 al 3 de diciembre en el TecnoCampus Mataró-Maresme (Barcelona) bajo el lema 'Un nou pacte social per integrar la intel·ligència artificial al món del treball' y tratará la necesidad de un nuevo pacto social sobre la IA en el mundo laboral.

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper; el alcalde de Mataró (Barcelona), David Bote, y el director general de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, Josep Lluís Checa, han firmado este jueves el convenio para organizarlo, informa la Generalitat en un comunicado.

La Conselleria, que será responsable de la dirección estratégica del congreso y de los trabajos del comité científico, impulsa la organización para "promover el debate público sobre el impacto de los cambios actuales y futuros del sistema productivo".

El comité científico, encargado de proponer las principales líneas de debate, contenidos y ponentes, está formado por profesionales y académicos como Sara Berbel, Ferran Camas, Karina Gibert, Anna Ginès, Cristina Pardo, Eduardo Rojo, Eloi Serrano y Adrián Todolí.

MIQUEL SÀMPER

Sàmper ha asegurado que la transformación del mercado laboral es de las más importantes de los últimos años: "Nos encontramos en medio de una auténtica revolución industrial y tecnológica, con la robótica, la automatización y la IA, que tienen un impacto directo en el trabajo".

"Debemos acompañar esta transformación con debate, de los aspectos urgentes, pero también de las necesidades a medio y largo plazo", ha añadido.

La Conselleria organizó el I Congrés Català del Treball del 24 al 26 de abril de 2023 en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), con más de 1.500 inscritos y unos 50 ponentes, bajo el lema 'El treball en una nova economia per a la vida'.