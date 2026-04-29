IIBB y Chemotargets impulsan el desarrollo de terapias contra el cáncer con diseño computacional

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BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IIBB-CSIC), y la compañía Chemotargets, ubicada en el Parc Científic de la Universitat de Barcelona (PCB-UB), han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer mediante diseño computacional de fármacos.

El acuerdo combina los modelos preclínicos desarrollados por el IIBB con la plataforma de diseño computacional de Chemotargets --que este año celebra su 20 aniversario-- para "mejorar la identificación de nuevos candidatos terapéuticos contra el cáncer", informan en un comunicado conjunto este miércoles.

El proyecto se centrará en dianas terapéuticas complejas, con el foco en tumores agresivos como el cáncer de páncreas, y permitirá generar nuevas moléculas optimizadas en eficacia y perfil de seguridad, "contribuyendo a agilizar su validación y potencial avance hacia fases clínicas".

Estos compuestos, de bajo peso molecular, tienen la capacidad de interactuar con procesos biológicos implicados en enfermedades como el cáncer, "lo que los convierte en candidatos relevantes para el desarrollo de nuevos tratamientos".

El grupo de Dianas Moleculares del Cáncer del IIBB trabaja en la identificación de nuevas oportunidades de diagnóstico y tratamiento, y este trabajo permite avanzar en estrategias para "mejorar la detección precoz y el desarrollo de terapias más eficaces", para aumentar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.