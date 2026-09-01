El III Día Internacional de las Personas Mayores se celebrará en Barcelona el 1 de octubre

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de entidades públicas y privadas celebrarán la tercera edición del acto festivo y reivindicativo por el Dia Internacional de les Persones Grans el 1 de octubre en la plaza Sant Jaume de Barcelona a las 12.

Bajo el lema 'Ens jubilem de la feina, no de la vida', el acto reivindicará los derechos de las personas mayores y pedirá una sociedad más inclusiva, informa la organización en un comunicado.

La iniciativa, que en 2025 reunió a unos 1.300 asistentes, es un nuevo "llamamiento masivo en defensa de los derechos y la dignidad de las personas mayores", y criticar las discriminaciones por cuestiones de edad.