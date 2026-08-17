iLERNA abre una convocatoria de 20 becas para ciclos de grado medio y superior de FP

Archivo - Las ayudas cubrirán el 80% del coste del ciclo formativo - ILERNA - Archivo

BARCELONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo educativo iLERNA ha abierto la primera convocatoria de las Becas iLERNA Online, por la que otorgará 20 ayudas que cubrirán el 80% del coste del ciclo formativo de grado medio o superior de Formación Profesional (FP) seleccionado por cada beneficiario, informa en un comunicado este lunes.

En los primeros 6 días desde la apertura de las solicitudes, el programa ha recibido más de 1.600 candidaturas, en su mayoría de alumnos que ya se encuentran matriculados en el centro.

El proceso de selección se centra en el talento y la motivación de los solicitantes, ha detallado el grupo, y tiene el objetivo de "ampliar el rango de personas que pueden optar a la ayuda" al dar acceso a perfiles que quedan fuera de los sistemas de becas basados exclusivamente en los motivos económicos.