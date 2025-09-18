Illa aboga por "generar impacto en Europa y el mundo" en la inauguración del Campus Hipra de Girona

Foto de familia de la inauguración del nuevo Campus Hipra en Aiguaviva (Girona).
Foto de familia de la inauguración del nuevo Campus Hipra en Aiguaviva (Girona). - HIPRA
Publicado: jueves, 18 septiembre 2025 15:16

Asegura que genera "prosperidad económica, social y, sobre todo, sanitaria"

GIRONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha abogado este jueves por "generar impacto en Europa y el mundo" trabajando conjuntamente entre administración, compañías, entidades, centros de investigación y universidades, según ha dicho durante la inauguración del nuevo Campus Hipra en Aiguaviva (Girona).

Illa ha asegurado que inversiones como el Campus generan "prosperidad económica, social y, sobre todo, sanitaria" y ha afirmado que invertir en investigación va a permitir contribuir a la salud que es, textualmente, lo más importante.

JORDI HEREU

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha apuntado que las estrategias europeas del futuro van a requerir de espacios y capacidades como el nuevo Campus, "que se presenta como una estructura de resiliencia biotecnológica de cara al futuro".

Ha asegurado que España cuenta con un ecosistema industrial "sólido y competitivo" que ofrece amplias oportunidades para la inversión en sectores estratégicos, incluyendo el farmacéutico.

El ministro ha celebrado también que las 3 empresas por la Unión Europea para fabricar vacunas basadas en proteínas en caso de una nueva emergencia de salud pública --Hipra, CZ Vaccines y Laboratorio Reig Jofre-- sean españolas.

EL NUEVO CAMPUS

El Campus Hipra es una extensión de la sede central de la compañía en Amer (Girona) y tendrá una superficie de 114.000 metros cuadrados, con una inversión material prevista superior a los 500 millones de euros.

La fase 1 del proyecto, ya completada, comprende 28.000 metros cuadrados construidos, distribuidos en edificios destinados a producción, área corporativa e investigación y desarrollo, de los cuales 7.500 se dedican específicamente a I+D en salud animal y humana.

Hipra calcula que, una vez terminado, el Campus alcance los 1.000 puestos directos de trabajo y los más de 2.000 puestos indirectos, que se sumarán a los más de 400 actuales y a los 2.700 que se encuentran en la provincia de Girona y en las 40 filiales que la empresa tiene alrededor del mundo.

El presidente y CEO de Hipra, David Nogareda, ha explicado que el objetivo es convertir el Campus Hipra en "uno de los principales 'hubs' biotecnológicos de Europa", y que lo entienden, en sus palabras, como un ecosistema donde se integran ciencia, tecnología, estrategia y sostenibilidad.

