Illa aboga por "generar impacto en Europa y el mundo" en la inauguración del Campus Hipra de Girona

Foto de familia de la inauguración del nuevo Campus Hipra en Aiguaviva (Girona). - HIPRA

Asegura que genera "prosperidad económica, social y, sobre todo, sanitaria"

GIRONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha abogado este jueves por "generar impacto en Europa y el mundo" trabajando conjuntamente entre administración, compañías, entidades, centros de investigación y universidades, según ha dicho durante la inauguración del nuevo Campus Hipra en Aiguaviva (Girona).

Illa ha asegurado que inversiones como el Campus generan "prosperidad económica, social y, sobre todo, sanitaria" y ha afirmado que invertir en investigación va a permitir contribuir a la salud que es, textualmente, lo más importante.

JORDI HEREU

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha apuntado que las estrategias europeas del futuro van a requerir de espacios y capacidades como el nuevo Campus, "que se presenta como una estructura de resiliencia biotecnológica de cara al futuro".

Ha asegurado que España cuenta con un ecosistema industrial "sólido y competitivo" que ofrece amplias oportunidades para la inversión en sectores estratégicos, incluyendo el farmacéutico.

El ministro ha celebrado también que las 3 empresas por la Unión Europea para fabricar vacunas basadas en proteínas en caso de una nueva emergencia de salud pública --Hipra, CZ Vaccines y Laboratorio Reig Jofre-- sean españolas.

EL NUEVO CAMPUS

El Campus Hipra es una extensión de la sede central de la compañía en Amer (Girona) y tendrá una superficie de 114.000 metros cuadrados, con una inversión material prevista superior a los 500 millones de euros.

La fase 1 del proyecto, ya completada, comprende 28.000 metros cuadrados construidos, distribuidos en edificios destinados a producción, área corporativa e investigación y desarrollo, de los cuales 7.500 se dedican específicamente a I+D en salud animal y humana.

Hipra calcula que, una vez terminado, el Campus alcance los 1.000 puestos directos de trabajo y los más de 2.000 puestos indirectos, que se sumarán a los más de 400 actuales y a los 2.700 que se encuentran en la provincia de Girona y en las 40 filiales que la empresa tiene alrededor del mundo.

El presidente y CEO de Hipra, David Nogareda, ha explicado que el objetivo es convertir el Campus Hipra en "uno de los principales 'hubs' biotecnológicos de Europa", y que lo entienden, en sus palabras, como un ecosistema donde se integran ciencia, tecnología, estrategia y sostenibilidad.