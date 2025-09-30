Illa aboga por una paz "estable y duradera" en Gaza y que se reconozcan los dos estados

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlament, durante la primera sesión de control al Govern del curso - EUROPA PRESS

Comuns pide no participar en competiciones deportivas con Israel y la CUP reclama más contundencia

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha abogado este martes por una paz estable y duradera en Gaza, y que un eventual acuerdo para ella contemple la existencia del estado palestino: "Se debe trabajar por una paz estable y duradera, es decir, por los dos estados".

Así se ha manifestado en la primera sesión de control al Govern del curso político en el Parlament, preguntado por la posición del Govern ante la propuesta de paz acordada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Ha sostenido que estos dos principios --la paz estable y los dos estados-- aglutinan un sentimiento "inmensamente mayoritario" del Parlament y de la sociedad catalana, y se ha comprometido a que las acciones que impulse el Govern en este ámbito serán consistentes y coherentes, en sus palabras, con este planteamiento.

"A veces, al tomar decisiones de gobierno o posicionamientos políticos, uno debe valorar y buscar un equilibrio entre distintos objetivos. Cuando en un lado están los valores, no hay demasiado que discutir, los valores pasan por encima de todo", ha afirmado.

"AISLAR" A ISRAEL

Por parte de los Comuns, su líder en el Parlament, Jéssica Albiach, ha reclamado a Illa que garantice que la Generalitat no tiene relaciones con empresas que operen en territorios palestinos ocupados por Israel, y que en Fira de Barcelona no se permita la participación del gobierno de Netanyahu ni de "empresas que son cómplices del genocidio, de la ocupación o de la colonización".

Además, le ha pedido que trabaje con las federaciones deportivas catalanas e internacionales para que Israel no pueda participar en sus competiciones, y ha apelado directamente al FC Barcelona, que esta tarde juega un partido de la Euroliga de básquet contra el Hapoel Tel Aviv: "A un estado genocida no se le puede normalizar, se le debe aislar", ha defendido.

En su respuesta, Illa ha sostenido que Catalunya y España están actuando como están actuando, a diferencia de lo que están haciendo otros países occidentales: "Occidente, en su conjunto, con ese doble rasero, ha perdido mucha autoridad moral, que será muy difícil de recuperar", aunque ha dicho que no es el caso del Govern ni del Gobierno.

"GESTICULACIONES" ANTE TRUMP

Sobre el acuerdo de paz de Trump, la diputada de la CUP Laure Vega se ha mostrado crítica con la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha lamentado textualmente que se haya dejado a Gaza más sola aceptando el acuerdo: "No hacen falta gesticulaciones contra Trump de Pedro Sánchez, si le acabamos reconciendo como la persona que puede decidir sobre las vidas de todos", ha recriminado.

Ha sostenido que es un acuerdo que "entierra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional para hacer hoteles" en la Franja de Gaza, y que se debe ser contundente en el apoyo al pueblo palestino.

Illa ha replicado que Sánchez junto a "no tantas otras voces" ha sido de los primeros en reconocer el estado de Palestina cuando la gente no hablaba con la contundencia que lo hace ahora de esta situación, textualmente, y ha aplaudido que durante el discurso de Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas, se dejara prácticamente vacío el hemiciclo.