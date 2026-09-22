Illa aboga por prohibir el uso de la IA en las escuelas hasta los 14 años y fomentar la lectura

Archivo - El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, tras una reunión, en el Palau de la Generalitat de Catalunya, a 18 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha abogado por prohibir el uso de la inteligencia artificial (IA) en los centros educativos de Catalunya hasta los 14 años, con el objetivo de combatir la "adicción a las pantallas" y fomentar la lectura.

En una entrevista en 'Rac1' este martes, el presidente se ha referido a la guía elaborada por la Generalitat alertando de que el uso de pantallas está causando daños irreversibles a los menores, frente a lo cual ha pedido una "reflexión profunda".

Ha dicho que la clave es el concepto de bienestar digital, que pasa por hacer un buen uso de las tecnologías y las pantallas y buscar un "equilibrio para que las ventajas sean superiores a los riesgos y no generen adicción".

CAMBIOS LEGALES

Según Illa, la limitación hasta los 14 años es la adecuada según los expertos: "El Govern sigue y seguirá siempre criterios científicos, evidencia científica", y ha apostado por reforzar los hábitos lectores dejando de lado las pantallas para ello.

"No puede ser que esta adicción a las pantallas, este uso excesivo, haga que los chicos de nuestro país no tengan contacto con Rodoreda, con Joanot Martorell, con Cervantes, con Llull, no conozcan la lectura, no se habitúen a leer", ha reflexionado el presidente.

Y ha apuntado a cambios legales para seguir las recomendaciones del informe: "Nuestra idea es, lo antes posible, pero también con serenidad y de forma más consensuada posible, convertirlo, todo lo que esté en el ámbito de nuestras competencias, en ley", aunque ha descartado, por ejemplo, restricciones para adultos.