Illa acusa a Junts de tener "amnesia selectiva" con el PP y dice que Sánchez es la vía progresista

Archivo - El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusado a Junts de tener "amnesia selectiva" con el PP y ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, representa la vía progresista y para avanzar en España, y considera que la vía del PP es la de la involución.

"El PP debería estar al servicio de Catalunya. Por ejemplo, pidiendo que se haga efectiva la amnistía. Por ejemplo, facilitando que el catalán sea lengua oficial en Europa. Por ejemplo, facilitando la mejora de la financiación autonómica. Y por eso me sorprende esta amnesia selectiva y transitoria, espero que sea transitoria, de Junts", ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Preguntado por si el expresidente de la Generalitat y el líder de Junts, Carles Puigdemont, debería volver a Catalunya, ha dicho que sí y ha añadido que también debería levantarse la inhabilitación del presidente de ERC, Oriol Junqueras, y de aquellos que están pendientes de que se les aplique la amnistía.

Respecto a la fecha para las elecciones en España, el presidente catalán ha sostenido que "idealmente" deberían ser cerca de la finalización de la legislatura.

ZAPATERO

Preguntado por si ha hablado con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación por presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude fiscal y contrabando en el marco del 'caso Plus Ultra', Illa lo ha afirmado y ha señalado que le ha visto con "ganas" de explicar su versión, algo que Illa le ha animado a hacer.

Ha añadido que le ha visto "afectado" e Illa ha dicho que le ha sorprendido algunas informaciones que han aparecido, aunque ha pedido respetar su honorabilidad y su presunción de inocencia.