Illa admite un "problema" con la inversión estatal en Catalunya y presiona a Junts por el consorcio

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 22 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha admitido un "problema con la ejecución de las inversiones" del Gobierno en Catalunya, ha asegurado que el consorcio de inversiones pactado con ERC es una forma de solucionarlo y ha pedido a Junts facilitar su creación apoyándolo en el Congreso.

"Efectivamente, tenemos un problema con la ejecución de las inversiones del Gobierno de España en Catalunya. Están alrededor, en la media de los últimos años, de un 10%. Ahora bien, yo la pregunta que le hago es: ¿ustedes están para solucionarlo o para recrearse en el problema?", ha preguntado a la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, en la sesión de control al Govern este miércoles en el Parlament.

Sales ha recriminado que Illa "calla y acepta" lo que ella ve como una humillación hacia Catalunya, al ser de las primeras comunidades autónomas en aportar al Estado y de las últimas en recibir, lo que la diputada tilda de asfixia premeditada.

Ha criticado que la propuesta del presidente sea el consorcio, porque afirma que la Comunidad de Madrid no necesita uno para que se ejecute la inversión, y ha instado a Illa a ser exigente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si coinciden estas vacaciones: "En vez de pedirle fotografías, lo que debe pedirle es que pague lo que nos debe".

La CUP se ha sumado a Junts para criticar las cifras de inversión del Estado y su portavoz, Dani Cornellà, ha asegurado que no hay ninguna diferencia respecto para Catalunya, gobierne el PP o el PSOE: "De lo único que servirá este consorcio será para realizar el seguimiento de la no ejecución y de la desinversión constante. Y para eso no hace falta ningún consorcio".

"CONTROL DE LA EJECUCIÓN"

Para el presidente, el consorcio puede ser una solución para que Catalunya tenga "el control de la ejecución de estas inversiones", y ha lamentado que si a Junts no le parece bien la propuesta, no haya puesto una alternativa sobre la mesa.

"Me gustaría que ustedes, si no tienen mejores ideas, apoyen este instrumento", ha agregado, recordando que los de Carles Puigdemont son decisivos para las mayorías en el Congreso, por lo que les ha pedido que ejerzan su influencia para que se corrija este nivel de ejecución de las inversiones.

"MONAGUILLO DEL LOBBY NUCLEAR"

En su turno de intervención, el líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha preguntado a Illa por la política energética y las consecuencias para la industria de las suspensiones temporales de consumo por la bajada de la producción de algunas renovables, como la eólica, y acusándole de ser un vasallo de los lobbies ecologistas, le ha pedido que rectifique por querer "desmantelar" las centrales nucleares.

Illa ha afeado a Garriga que haga de "monaguillo del lobby nuclear" en el Parlament, ha ironizado con la preocupación que tiene Garriga por el suministro energético mientras niega el cambio climático, y ha defendido que las renovables son la solución al mismo.

BALANCE DEL CURSO POLÍTICO

Finalmente, en respuesta a la pregunta del presidente de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, Illa ha hecho un breve balance del curso político destacando, principalmente, que el Govern lograra aprobar los Presupuestos, que dan un "horizonte de estabilidad para poder desarrollar todo el programa de gobierno de aquí al final de la legislatura".

También ha subrayado que la vivienda es la principal preocupación y actuación del Ejecutivo, y ha dicho que preparan "acciones" en este ámbito a partir de septiembre, y que mantendrán el impulso de reforma en sanidad, educación y derechos sociales, entre otros ámbitos.