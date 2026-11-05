Illa advierte de que comprar testimonios no ataca a Sánchez sino "a las reglas de la democracia"

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, en el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del PSC, junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la viceprimera secretaria y portavoz del partido, Lluïsa Moret - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha advertido este jueves de que la compra de testimonios no ataca al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, sino a las reglas de la democracia.

Lo ha dicho este jueves en su intervención en el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del PSC en la sede del partido en Barcelona tras las informaciones sobre un supuesto pacto del exasesor ministerial Koldo García con el hasta ahora abogado del PP para pagar sus defensas y un millón de euros a cambio de información.

"Un millón de euros para comprar la mentira. Quien compra testigos no ataca a Pedro Sánchez ni ataca al Partido Socialista, ataca a las reglas de la democracia", ha expresado Illa.

Ha reiterado la idea de que no todos los partidos ni todos los políticos son iguales, y ha afirmado que la verdad siempre se impone: "Nosotros debemos defender toda la verdad en cualquier caso. Porque no todos somos iguales".

"NADA ESTÁ ESCRITO"

El líder socialista ha sostenido que, de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, también se impondrá la verdad, porque todavía nada está escrito: "Aquí también decidirá la gente".

Comparándolo con las elecciones en los Estados Unidos, en Brasil y en Israel, ha afirmado que hay dinámicas que se reproducen en España también como que las tecnológicas juegan un papel importante y "no son neutrales", pero que, al final, la fuerza de la gente será superior a la fuerza del dinero.

En este sentido, ha instado a los socialistas a tener una actitud de respeto, aunque vehemente y contundente, pero que no llegue al insulto y la descalificación: "Hacer política desde el respeto y con respeto puede ganar elecciones y gana elecciones".

SE MUESTRA OPTIMISTA

Para que puedan seguir gobernando tras el 29 de noviembre, ha asegurado Illa, no hace falta un milagro: "Hace falta que trabajemos, que expliquemos a la gente lo que está en juego", y se ha mostrado optimista si se pone en valor lo hecho por los socialistas allí donde gobiernan.

"Estoy seguro de que, sin necesidad de milagro alguno, el 29 de noviembre a alguien se les quedará la sonrisa helada, y a la mayoría de ciudadanos se les abrirán 4 años más de esperanza para seguir avanzando", ha augurado.

EL PAPEL DE LOS ALCALDES

Por ello, ha reclamado a los alcaldes y representantes municipales del PSC que se impliquen "a fondo" de cara a estos comicios, y que se desplieguen para explicar sus planteamientos y propuestas, y para advertir a los ciudadanos de sus municipios de lo que está en juego el 29N.

Y entre las propuestas, ha destacado, el compromiso y las políticas "pioneras" en vivienda, que los alcaldes socialistas llevan desplegando y que son, según Illa, fuente de credibilidad de cara a estas elecciones.

EL PACTO PP-VOX EN EL SENADO

Finalmente, ha avisado de que, el 29N, están en juego muchas cosas, pero en Catalunya especialmente está en juego el autogobierno, y lo ha justificado por el hecho que el PP en Tarragona y en Girona no presenta candidatura al Senado, tras pactarlo con Vox.

"¿Os imagináis que nosotros no presentáramos candidaturas al Senado en algunas provincias?", se ha preguntado, y ha advertido del pacto entre los populares y los de Santiago Abascal, que pretenden eliminar el autogobierno catalán, ha avisado Illa.