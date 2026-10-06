Illa afirma que Catalunya será "decisiva" frente al autoritarismo y culpa a Junts del adelanto electoral

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha afirmado que Catalunya será de nuevo "decisiva" para vencer al autoritarismo en España, a la vez que ha culpado a Junts del adelanto de las elecciones generales el 29 de noviembre.

Lo ha dicho en una intervención abierta a los medios al inicio de la reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del PSC este martes, en que la dirección abordará las listas electorales de cara a las generales, que encabezará el ministro Jordi Hereu, si así lo ratifica el Consell Nacional del partido.

"La democracia vencerá a los autoritarios desde Catalunya. Estoy convencido de que los catalanes volverán a responder con responsabilidad, con sentido de país y con confianza en el futuro. Catalunya ha sido muchas veces decisiva al progreso de España y vuelve a estar llamada a serlo", ha expresado Illa.

El dirigente socialista ha asegurado que un momento como el actual es de aquellos en que "la historia pone a prueba a los pueblos", y ha culpado del adelanto electoral a Junts, asegurando que su bloqueo ha llevado a una convocatoria electoral que nadie quería.

"Catalunya tiene la fuerza para salvar el futuro de la España plural, la fuerza para reforzar una mayoría comprometida con los derechos y libertades", ha dicho, en referencia al papel clave del PSC para anteriores victorias socialistas en las generales.

HABÍA UNA MAYORÍA "COMPROMETIDA"

Al inicio de su intervención, Illa ha sido contundente con Junts, y les ha culpabilizado del adelanto electoral: "Seré claro. La decisión de Junts per Catalunya de bloquear una respuesta ampliamente compartida ante la emergencia de la vivienda nos ha conducido a una convocatoria electoral que nadie deseaba".

Ha afirmado que si el PSC hubiera tenido 7 diputados más, no se estaría en esta situación, y que, aunque existía una mayoría en el Congreso "comprometida en dar respuesta" al problema de la vivienda y a poner límites a la especulación, otros optaron por el bloqueo y por votar en contra de los decretos de vivienda.

"Y cuando se bloquean soluciones que responden a problemas reales de la ciudadanía, la democracia exige devolver la palabra a los ciudadanos", ha añadido, en referencia a la convocatoria electoral.

EL "RUMBO" DEL PAÍS

Por ello, ha continuado, corresponde a la ciudadanía decidir, y no solo está en sus manos decidir sobre quién debe gobernar, sino también "qué rumbo quiere seguir el país": el de avanzar en derechos, oportunidad y cohesión social, o el del bloqueo y los intereses partidistas.

Ha sostenido que Catalunya siempre ha estado a la altura en sus momentos decisivos, del lado de la democracia y del autoritarismo, y se ha mostrado confiado en que "esta vez tampoco será diferente".

"Catalunya volverá a estar donde siempre ha estado cuando ha tocado elegir entre avanzar o retroceder. Del lado del progreso, ahora más que nunca", ha zanjado.