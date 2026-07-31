Illa afirma que "se debe restablecer la normalidad" en Ceuta y pide responsabilidad a Europa

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una rueda de prensa de balance del curso político, en el Palau de la Generalitat - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que "se debe restablecer la normalidad" en Ceuta y ha pedido responsabilidad a Europa cuando se habla de política migratoria, que ha recordado que tiene una dimensión europea.

En una rueda de prensa este viernes para hacer balance del curso político, Illa ha dado "todo el apoyo a los ciudadanos de Ceuta" y ha mostrado su confianza en que el Gobierno tome las medidas necesarias.

"Hay gente que se aprovecha de la vulnerabilidad y de las situaciones de pobreza extrema de muchos ciudadanos de países que no tienen la suerte de vivir en países con un nivel de desarrollo que tenemos nosotros. Es execrable esto. Se debe actuar con la máxima contundencia", ha añadido.

Illa ha insistido en mostrar su "solidaridad y apoyo a los ciudadanos de Ceuta, en particular a su presidente, Juan Jesús Vivas" ante la situación actual, que ha calificado de tensa.

"Los tenemos presentes desde Catalunya y no están solos. Estamos a su lado para resolver la situación", ha dicho.