Illa afirma que a él no le gusta el burka pero cree que se ha creado un "debate artificial"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que se ha creado un "debate artificial" sobre el burka y el niqab, después de que haya decaído la propuesta de Vox en el Congreso de prohibirlo, y ha añadido que a él no le gusta.

En una entrevista este martes en TV3, Catalunya Ràdio y 3Cat recogida por Europa Press, ha asegurado que esta no es "una cuestión central de preocupación de la ciudadanía y tiene una intencionalidad política" en el debate.

También ha reconocido que la Constitución ampara el derecho de libertad de religión, pero ha insistido en que es "degradante para las personas".