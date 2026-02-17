Illa afirma que a él no le gusta el burka pero cree que se ha creado un "debate artificial"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 17 febrero 2026 23:10
Seguir en

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que se ha creado un "debate artificial" sobre el burka y el niqab, después de que haya decaído la propuesta de Vox en el Congreso de prohibirlo, y ha añadido que a él no le gusta.

En una entrevista este martes en TV3, Catalunya Ràdio y 3Cat recogida por Europa Press, ha asegurado que esta no es "una cuestión central de preocupación de la ciudadanía y tiene una intencionalidad política" en el debate.

También ha reconocido que la Constitución ampara el derecho de libertad de religión, pero ha insistido en que es "degradante para las personas".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado