Illa afirma en el Parlament que "hoy nada permite concluir" que la PPA provenga de laboratorios

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa ha afirmado este miércoles que con los datos recabados "hoy nada permite concluir" que el origen de la peste porcina africana (PPA) en Catalunya sean las instalaciones de laboratorios o centros que trabajan con este virus.

Lo ha dicho este martes en una comparecencia en el Parlament para informar sobre la actuación del Govern en relación con el foco de PPA, actualmente con 26 casos positivos en jabalíes dentro del primer radio de 6 kilómetros en el entorno de Collserola (Barcelona).

"Con los datos que conocemos hoy, es mi obligación dirigirme a esta Cámara: hoy nada permite concluir que el virus provenga de las instalaciones de los laboratorios o centros que trabajan con este virus. A fecha de hoy, ésta es la información de la que disponemos", ha explicado.

